Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde depremin şiddeti kamerada

Filipinler'de deprem....

Filipinlerde 7.4 büyüklüğündeki deprem, korku dolu anlara sahne oldu.

Depremin merkez üssü Mindanao Adası'nın doğu kıyısı olarak açıklanırken, yerin ise 58,1 kilometresinde meydana geldiği kaydedildi.

Deprem sonrasında ülkenin doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

CAN VE MAL KAYBI BİLİNMİYOR

7.4 büyüklüğündeki depremde, henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 bin 221 kişi olumsuz etkilenmişti.

HASAR RAPORLARI GELİYOR

Oriental eyaleti valisi Edwin Jubahib, “Deprem çok güçlüydü. Bazı binaların hasar gördüğüne dair raporlar aldık.” dedi.

Filipinler, "Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor ve yılda 800’den fazla deprem yaşıyor.

KORKU DOLU ANLAR

Deprem esnasında vatandaşların korku dolu anları, kameraya yakalandı.

Hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullarda deprem sırasında bazı yıkımlar yaşandığı da görüldü.

O anlarda vatandaşların bağırarak kaçması, depremin şiddetini de gözler önüne serdi.