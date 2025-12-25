Rusya: Karayipler’de korsanlık ve haydutluk, yeniden canlandırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya yönetiminden ABD'ye yönelik bir söylem medyada dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği "Venezuela’ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam abluka" talimatına ilişkin açıklama geldi.

"KORSANLIK VE HAYDUTLUK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bugün Karayipler’de, uzun zamandır unutulmuş başkasının malına el koyma eylemleri, yani korsanlık ve haydutluk, yeniden canlandırılıyor." dedi.

TRUMP'A GÜVENDİKLERİNİ BİLDİRDİ

Sağduyu çağrısı yapan Zaharova, "Biz sürekli olarak gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. ABD Başkanı Trump’ın akılcılığı ve sağduyusu, tarafların uluslararası hukuka uygun bir şekilde karşılıklı olarak kabul edebileceği çözümlerin bulunmasına imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

MADURO'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Mariya Zaharova konuşmasında ayrıca, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin egemenliği ve ulusal çıkarları korumaya, ülkesinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sürdürmeye yönelik çabalarını desteklediğimizi teyit ediyoruz." diye konuştu.

ABD'NİN POLİTİKASI

ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneye saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump son olarak Venezuela’ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermiş ve ayrıca Venezuela’ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.