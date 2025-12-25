İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, Mısır ve Katar'ı hedef aldı: Hamas'ın yükselişinden sorumlular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Bir konferansta konuşan Smotrich, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasında arabulucu olan Mısır ve Katar'ı hedef aldı.

"HAMAS'IN YAPTIKLARINDA BÜYÜK PAYI VAR"

Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucu olmasına karşı olduğunu dile getiren Smotrich, bunu da Başbakan Binyamin Netanyahu'ya geçmişte çok kez dile getirdiğini belirtti.

Katar'ı "terör devleti" olmakla suçlayan Smotrich, "Hamas'ın yaptıklarında büyük payı var." iddiasında bulundu.

"MISIRLILAR, HAMAS'IN YÜKSELİŞİNDEN ÇOK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SORUMLU"

Geçmiş yıllarda Gazze ile Mısır arasındaki sınırda var olduğu söylenen ve "kaçakçılık yapmak için kullanıldığı" ileri sürülen tüneller nedeniyle Mısır'ı hedef alan Smotrich, "Mısırlılar, Hamas'ın yükselişinden çok önemli ölçüde sorumlu." dedi.

NE OLMUŞTU

Aşırı sağcı görüşleriyle önce çıkan Smotrich, ekim ayında yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğunu dile getirmişti.

İsrailli Bakan, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediğini söylüyorsa 'Arkadaşlar, hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich, gelen tepkilerin ardından bu alaycı ifadeleri nedeniyle Suudi Arabistan'dan özür dilemişti.