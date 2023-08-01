Filipinler'de Doksuri Tayfunu'nun ardından sel suları altında düğün yapıldı Ülkeyi vuran tayfunun yol açtığı felakete aldırmayan gelin ve damat, sel sularında yürüdü. Çiftin ve katılımcıların neşeli anları dikkatlerden kaçmadı.

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Doksuri Tayfunu, Çin'in yanı sıra Filipinler'de de etkisini gösterdi.

Filipinler'de tayfunun beraberinde getirdiği şiddeti yağış sonucu onlarca can kaybı yaşandı, çok sayıda kişi de kayboldu.

Ancak Asya ülkesinde yaşanan olumsuzluklar, düğünlere engel olamadı.

Sel sularında düğün

Sel sularının kapladığı bir kilisede düzenlenen düğünde hem gelin ve damat hem de konuklar ıslanmaktan kurtulamadı.

Çiftin ve katılımcıların, sular altında kalan kilisede keyiflerinin yerinde olduğu anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Gelinin en iyi günü aniden kötüleşti", "Çılgın Filipinliler" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi, fırtınanın 5 bölgeyi sele teslim ettiğini ve birçok noktada toprak kaymasını tetiklediğini duyurdu.

Aşırı yüklü feribot alabora oldu

Filipinler'deki Doksuri Tayfunu sırasında aşırı yüklü feribotun alabora olması ölümlere yol açtı.

The Guardian'ın aktardığına göre, 42 yolcu ve mürettebat taşıması gereken feribotun, kapasitesinin üzerinde bir yükle ilerlediği belirtildi.