Filipinler'de etkili olan tropikal fırtınada 12 kişi öldü

Ulusal basına konuşan Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, tropikal fırtına kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada tropikal fırtınadan 455 binden fazla kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verildi.

DÜNYANIN EN FAZLA DOĞAL AFET YAŞAYAN ÜLKELERİ ARASINDA

Filipinler, her yıl ortalama 20 tayfun ve tropikal fırtınanın etkisi altında kalırken sık sık depremler ve aktif volkanlar nedeniyle dünyanın en fazla doğal afet yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor.