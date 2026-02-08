Abone ol: Google News

Filipinler'de etkili olan tropikal fırtınada 12 kişi öldü

Filipinler'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 06:40
Filipinler'de etkili olan tropikal fırtınada 12 kişi öldü
  • Filipinler'de etkili olan Penha tropikal fırtınasında 12 kişi hayatını kaybetti.
  • Yetkililer, 455 binden fazla kişinin fırtınadan etkilendiğini ve binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
  • Ülke, sık sık tropikal fırtına, deprem ve volkan aktiviteleri nedeniyle doğal afetler yaşıyor.

Ulusal basına konuşan Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, tropikal fırtına kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada tropikal fırtınadan 455 binden fazla kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verildi.

DÜNYANIN EN FAZLA DOĞAL AFET YAŞAYAN ÜLKELERİ ARASINDA

Filipinler, her yıl ortalama 20 tayfun ve tropikal fırtınanın etkisi altında kalırken sık sık depremler ve aktif volkanlar nedeniyle dünyanın en fazla doğal afet yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor.

Dünya Haberleri