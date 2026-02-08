Zelensky: Rusya yıkım politikasını sürdürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya'nın ülkesine bu sabah yaklaşık 40 füze ve 400'den fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda enerji altyapısının hedef alındığını kaydeden Zelensky, "Maalesef, enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi" ifadelerini kullandı.

"RUSYA YIKIM POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR"

Zelensky, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Rusya, hem cephe açısından hem de bu tür büyük çaplı saldırılarla Ukrayna'nın adeta yıkım politikasını sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da önemli enerji altyapılarını hedef aldığını kaydeden Zelensky, bu durumun Avrupa'nın güvenliği açısından da tehlikeli olduğunu belirtti.

Zelensky, ABD ile AB ve müttefiklerin Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.