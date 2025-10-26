Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama

- Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı patladı.
- Patlama 3 dakika sürdü ve 2 kilometre yüksekliğe kül püskürdü.
- Bölge halkına kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), 24 Ekim’de Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldiğini açıkladı.
KÜLLER 2 KİLOMETRE YÜKSEĞE ULAŞTI
Açıklamada, patlamanın yaklaşık 3 dakika sürdüğü ve yanardağdan 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü belirtildi.
Bölgede yaşayanlar, yetkililer tarafından kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyarıldı.