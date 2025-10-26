Abone ol: Google News

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama

Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 16:49
  • Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı patladı.
  • Patlama 3 dakika sürdü ve 2 kilometre yüksekliğe kül püskürdü.
  • Bölge halkına kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), 24 Ekim’de Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana geldiğini açıkladı.

KÜLLER 2 KİLOMETRE YÜKSEĞE ULAŞTI

Açıklamada, patlamanın yaklaşık 3 dakika sürdüğü ve yanardağdan 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü belirtildi.

Bölgede yaşayanlar, yetkililer tarafından kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyarıldı.

