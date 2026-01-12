İran Dışişleri Bakanı konuştu: Protestoculara silah dağıtılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ekonomik sıkıntılar sebebiyle başlayan ve ülkeye yayılarak hükümet karşıtı hale gelen protestolar devam ederken hükümetten dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, konuşmasında gündemdeki protestoları ele aldı.

TRUMP'IN MÜDAHALE UYARISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran’a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi.

Erakçi, ABD'nin İran ile savaşa girmek için eylemleri bahane olarak kullandığını öne sürdü.

"PROTESTOCULARA SİLAH DAĞITILIYOR"

Bakan Erakçi ellerinde, İranlı protestoculara silahlar dağıtıldığına dair görüntüler olduğunu ve gözaltına alınanların itiraflarının yakında yayınlanacağını belirtti.

Sokaklardaki eylemlerin otoriteler tarafından yakından izlendiği belirten bakan, göstericilerin dış güçler tarafından "doldurulduğunu" ve manipüle edildiklerini söyledi.

"SAVAŞA DA HAZIRIZ DİYALOĞA DA"

Dışişleri Bakanı Erakçi protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da." dedi.

İNTERNET ERİŞİMİ TEKRAR SAĞLANACAK

Abbas Erakçi, ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını duyurdu.