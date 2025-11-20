Filipinler'de sahte kimlikle belediye başkanı oldu: Müebbet hapis aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akıllara durgunluk veren olay...

Filipinler’de bir mahkeme, Çin uyruklu olup kendisini Filipinli gibi göstererek belediye başkanı seçilen Alice Guo’ya ve yedi suç ortağına insan ticareti suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Guo’nun, Manila’nın kuzeyindeki Bamban kasabasının belediye başkanlığını yürüttüğü dönemde, yüzlerce kişinin işkence tehdidi altında dolandırıcılık yapmaya zorlandığı Çin merkezli bir çevrim içi kumar ve dolandırıcılık merkezini yönettiği tespit edildi.

700’DEN FAZLA MAĞDUR BULUNDU

Mart 2024’te bir Vietnamlı çalışanın kaçıp polise ulaşması üzerine baskın yapılan geniş kampüste ofisler, lüks villalar ve büyük bir yüzme havuzu bulunuyordu.

Operasyonda Filipinli, Çinli, Vietnamlı, Malezyalı, Tayvanlı, Endonezyalı ve Ruandalı olmak üzere 700’den fazla kişi kurtarıldı. Guo’nun şirket belgelerinde tesisin sahibi görüldüğü iddia edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Savcı Olivia Torrevillas, Manila’daki bölge adliyesi önünde yaptığı açıklamada, sekiz sanığın tamamının müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

SAHTE KİMLİKLE BELEDİYE BAŞKANI OLMUŞTU

Guo, haziran ayında Manila’daki bir mahkeme tarafından Çin vatandaşı olduğu gerekçesiyle Bamban belediye başkanlığı için aslında hiçbir zaman uygun olmadığı yönünde karara bağlanmıştı.

35 yaşındaki Guo, Filipinler’den kaçmasının ardından Eylül 2024’te Endonezya polisi tarafından yakalanmıştı.

GÜNEYDOĞU ASYA’DA DOLANDIRICILIK MERKEZLERİ BÜYÜYOR

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sadece 2023 yılında Güneydoğu Asya genelinde kurbanların kaybı 37 milyar dolara kadar çıktı.

Bölgedeki dolandırıcılık endüstrisinin hızla büyüdüğü ve küresel kayıpların bunun çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

Bu merkezler, eski Başkan Rodrigo Duterte döneminde lisans yetkilerinin genişletilmesiyle Filipinler’de hızla çoğalmıştı.

Başkan Ferdinand Marcos ise Guo skandalı sonrası 2024’te kumar operasyonlarını tamamen yasaklamış ve bu merkezlerde çalışan yabancıların ülkeden çıkarılması talimatını vermişti.