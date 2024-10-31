Filipinler'de yeni evli YouTuber, eşinin eski kocası tarafından kaçırıldı

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Filipinli bir kadınla evlenen Amerikalı YouTuber Elliot Eastman, eşinin ailesini ziyaret ettiği sırada adeta kabusu yaşadı.

17 Ekim'de Mindanao adasındaki bir kıyı kasabası olan Sibuco'da kayınvalidesinin evine giden YouTuber, eşinin eski kocası tarafından pusuya düşürüldü.

Durumun ortaya çıkması üzerine FBI devreye girdi.

EŞİNİN ESKİ KOCASI TARAFINDAN KAÇIRILDI

Ekipler, kaçırılma olayının arkasında bir aşk üçgeni olduğunu açıklarken, olayla ilgili genç adamın karısının ve onun eski kocasının da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

"HAYATTA OLDUĞUNA DAİR KANITIMIZ YOK"

Yeni evli Amerikalı YouTuber Elliot Eastman ise bulunamadı.

Filipin Ulusal Polisi Tuğgeneral Jean Fajardo, GMA News Online'a olayla ilgili yaptığı açıklamada "Ne yazık ki, hala hayatta olduğuna dair bir kanıtımız yok." dedi.

Filipin haber sitesi Rappler'in bildirdiğine göre, ilgi çeken kişilerden biri, Eastman'ın yeni eşinin eski kocası.

AŞK ÜÇGENİ İDDİALARI

Eski koca, kaçırma iddialarını sonuna kadar reddederken, ifadesinde eski eşinin evlendiğini duyunca onunla olan ilişkine "yeni bir şans" vermek istediğini söylemesi aşk üçgeni iddialarını güçlendirdi.

Kaçıranların Eastman'ın karısı Jala ile paylaştığı eve zorla girdikleri ve ateş açtıkları iddia edildi.

"BÖLGEDE SEVİLMİYORUM"

Eastman, Filipinler'deki hayatından görüntüleri düzenli olarak YouTube ve sosyal medyada paylaşıyordu.

Gencin önceki videolarında, bölgede "sevilmediğini" ve insanların kendisine "kötü şeyler olmasını" istediğini söylediği ortaya çıktı.

Sibuco Belediye Başkanı, şu anda Eastman'ın nerede olduğuna dair bilgi verenlere yaklaşık 2 bin 500 dolar ödül teklif edildiğini açıkladı.