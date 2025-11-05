Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu’nda can kaybı artıyor

- Kalmaegi Tayfunu nedeniyle Filipinler'de 85 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi kayıp.
- Cebu bölgesinde can kayıpları fazla olurken, birçok yerleşim yeri sular altında kaldı.
- Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tayfunun yakında bölgeden ayrılması bekleniyor.
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 85’e yükseldi. Ayrıca 75 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Sel ve heyelanlarda kaybolan kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
EN FAZLA CAN KAYBI CEBU'DA
Yetkililer, can kayıplarının büyük kısmının Cebu bölgesinde meydana geldiğini aktardı.
Birçok yerleşim yeri sular altında kalırken, yükselen su seviyesi nedeniyle vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkarak kurtulmaya çalıştı.
TAYFUN VİETNAM'A YÖNELİYOR
Bu yıl Filipinleri vuran 20. tayfun olan Kalmaegi’nin, gece saatlerinde veya perşembe günü ülkeyi terk etmesi bekleniyor.
Tayfunun cuma sabahı Vietnam kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.