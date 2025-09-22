Filistin bayrağı Londra'da göndere çekildi

Dünya çapında Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı Filistin desteğinde ciddi bir artış var.

Uzun süredir devam eden katliamlarda insanların vicdanı sokaklara döküldü ve Batı hükümetleri bu tepkilere sessiz kalamıyor.

Bu kapsamda yarın başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde birçok ülke, Filistin'i devlet olarak tanıdı.

Onlardan biri de Batı denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan İngiltere...

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Dün atılan bu adımdan sonra bugün başkent Londra'da önemli bir tören vardı.

Hükümetin tanıma kararından sonra Filistin Büyükelçiliğine Filistin bayrağı çekildi.

İsrail'e karşı protestolara destek veren birçok isim törene katıldı.

İNGİLTERE'NİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ISRARI

Temmuz ayında açıklama yapan Starmer, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını belirtmişti.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit edebilirim." demişti.

Hükümet yetkilileri, İsrail'e yönelik defalarca yaptığı çağrılarda sağlık çalışanlarının, gazetecilerin ve sivillerin hedef alınmaması gerektiğini belirtmiş ve Gazze'deki durumun tolere edilemez seviyeye geldiğini kaydetmişti.

İngiltere hükümeti daha önce de İsrail'e bazı silah satış lisanslarını askıya almış, ticaret anlaşması müzakerelerini durdurmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik itirazını geri çekmişti.