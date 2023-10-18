Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la şakalaştı Abbas, bölgedeki ziyaretlerini artıran Blinken'a ev alması tavsiyesinde bulundu. Taraflar arasındaki diyalog ve gülüşmeler kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret etti.

Blinken, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Görüşme, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ölümcül saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Abbas'ın, görüşmenin yapılacağı salona geldiğinde Amerikalı Bakan ile şakalaşması dikkat çekti.

Gülüşmeler arasındaki diyalog

Blinken, "Sayın Başkan, sizi yeniden görmek güzel." diyerek Filistinli lideri karşıladı.

Bunun üzerine Abbas, "Burada bir ev sahibi olabilirsin." derken, Amerikalı Bakan, "Bunu düşünüyorum." karşılığını verdi.

Mahmud Abbas ise "Biz hazırız." ifadesini kullandı.

Bir hafta içinde ikinci kez İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı, buradaki temaslarının ardından tekrar Ürdün'e döndü.

İsrail, Gazze'deki hastaneyi bombaladı

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu en 500 kişi hayatını kaybetti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.