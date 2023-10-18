İsrail, Gazze'de Filistinli kurtarma görevlilerini vurdu İsrail, hastane bombalamasının ardından Gazze'nin kuzeyinde insanları tahliye eden Filistinli kurtarma görevlilerine ikinci bir saldırı yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam eden İsrail'in son olarak El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve tüm dünya, Gazze'de yaşanan saldırıya büyük tepki gösterirken İsrail, ikinci bir bombalı saldırı gerçekleştirdi. Kurtarma görevlileri bombalandı The Guardian'da yer alan habere göre İsrail, hava saldırısıyla Gazze'nin kuzeyinde insanları tahliye eden Filistinli kurtarma görevlilerini bombalandı. Saldırının bilançosuna ilişkin ise henüz bir bilgi yok. İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalaması sonucu yüzlerce kişi can verdi ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gidiyor