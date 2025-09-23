Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas'ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"na ABD’nin vizesini iptal etmesi nedeniyle video mesaj yoluyla katıldı.

Abbas, Filistin yönetiminin şeffaflığa ve hukukun üstünlüğünü güçlendiren kapsamlı bir reform gündemine bağlılığını yeniden teyit ederek, Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona ermesinden sonraki bir yıl içinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri düzenleyeceğine söz verdi.

ABBAS’TAN GEÇİCİ ANAYASA SÖZÜ

Otoriteden devlet yapılanmasına geçişi sağlamak için geçici bir anayasa taslağı hazırlayacağına söz veren Abbas, bu çerçevenin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına ve uluslararası meşruiyete bağlı olmayan hiçbir parti veya kişiyi kapsamayacağını ve uluslararası gözetim altında olacağını açıkladı.

Abbas, geçtiğimiz temmuz ayında BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen tarihi New York Deklarasyonu'nun kabulü için şükranlarını sunduğunu belirterek, bunu insani felaketi sona erdirmek, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda işgali sona erdirmek ve başkenti Doğu Kudüs'ü olan, İsrail ile barış, güvenlik ve iyi komşuluk içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin Devleti kurmak için atılmış kararlı bir adım olarak nitelendirdi.

"HAMAS'IN GAZZE YÖNETİMİNDE HİÇBİR ROLÜ OLMAYACAK"

Gazze’de ateşkes için Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuk çabalarını öven Abbas, Mısır ve Ürdün'ün zorla yerinden edilen Filistinlileri kesin bir şekilde reddetmesini takdir ettiğini ve bu tutumun uluslararası toplum tarafından da desteklendiğini belirtti.

Filistin devletinin Gazze'deki yönetimden ve güvenlikten sorumlu olabilecek tek meşru otorite olduğunu vurgulayan Abbas, Hamas'ın yönetimde hiçbir rolü olmayacağını açıkça belirterek, tüm grupların silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmesi gerektiğini vurguladı. Abbas, "Hamas'ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak. Hamas ve diğer gruplar silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmelidir" dedi.

Filistin devletinin giderek artan tanınma dalgasını memnuniyetle karşılayan Abbas, henüz tanıma adımını atmamış ülkeleri Filistin'i tanımaya ve Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu desteklemeye çağırdı.