Filistin Devlet Başkanı Abbas, Lübnan’da BM temsilcisi ve siyasilerle görüştü

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Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın davetiyle Lübnan'a ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkent Beyrut’ta çeşitli siyasiler ve UNRWA Lübnan Direktörü Dorothee Klaus ile görüştü.

GÜNDEMDE GAZZE, ATEŞKES VE BM ÜYELİĞİ VARDI

Görüşmelerde, Gazze’deki insani durum, İsrail’in saldırılarının ekonomik ve çevresel etkileri, ateşkes çağrısı ve Filistin’in BM üyeliği gibi başlıklar ele alındı. Abbas, Filistin’in ulusal birliğe ve uluslararası meşruiyete dayalı siyasi sürece bağlı olduğunu ifade etti.

Abbas, Lübnan'da 3 gün sürecek resmi temaslarının ilk durağında Baabda Sarayı'nda Avn ile bir araya gelmişti. Görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, ülkedeki Filistin mülteci kamplarındaki "devlet otoritesi dışında silah bulundurma döneminin" sona erdiği duyurulmuştu.

İki lider, Lübnan'da silahların devletin tekelinde tutulması ilkesine bağlılıklarını ve Lübnan devletinin dışına çıkan her türlü varlığı sonlandırmayı teyit etmişti.

ABBAS VE AVN, MÜLTECİ KAMPLARINI TAKİP EDECEK

Abbas ile Avn, Lübnan'daki Filistin mülteci kampların durumunu takip edecek. Lübnan-Filistin Ortak Komitesi'nin oluşturulması konusunda da mutabık kalmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıların kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'deki Filistinli sivillere koruma sağlaması için derhal harekete geçmesi çağrısı yapılmıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.