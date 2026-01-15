Rusya, İngiliz diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı ediyor

- Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nden bir diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edecek.
- Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomatın İngiliz istihbaratı için çalıştığını belirledi ve protesto notası ile Josey Dholakia'ya durumu bildirdi.
- İngiliz diplomatın akreditasyonu iptal edildi ve iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi talep edildi.
Ukrayna savaşında taviz vermeyişiyle Avrupa ile sürtüşmeleri oldukça artan Rusya, İngiltere ile yeni bir gerilim yaşadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz bir diplomatın casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi.
"İKİ HAFTA İÇİNDE RUSYA'YI TERK ETMESİ GEREKİYOR"
Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığını kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
İNGİLİZ İSTİHBARATININ GİZLİ FAALİYETLERİNE İZİN VERİLMEYECEK
İngiliz istihbaratının Rus topraklarında gizli şekilde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceği bildirildi.
TANSİYON ARTARSA RUSYA KARŞILIK VERECEK
Açıklamada, İngiltere'nin durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceği ifade edildi.
İSTİHBARAT ÇALIŞANI OLDUĞU BİLDİRİLMEMİŞTİ
Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da 1980 doğumlu Büyükelçilik personeli Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ve bunun Rus tarafına bildirilmediği kaydedildi.