Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze Zirvesi’ne katılacağı iddiası

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne Filistin yönetiminin de katılacağı öne sürüldü.

MAHMUD ABBAS’IN ZİRVEYE KATILACAĞI İDDİASI GÜNDEMDE

Katar basını, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump gibi önemli liderlerin katılımıyla düzenlenecek olan zirveye Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da katılacağını iddia etti.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Filistin yönetiminin ABD’nin Gazze Planı’nda yer alan savaş sonrası süreçte yer almaması nedeniyle katılım talebinin Mısır tarafından reddedildiği ve Abbas’ın söz konusu zirveye katılmayacağı bildirilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye 20'den fazla ülke lideri katılacak.