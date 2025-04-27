Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas halefini açıkladı

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Filistin'de yeni yönetim çalışmaları sürüyor...

Yaşı ilerleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kendisinden sonra görev almasını istediği halefini açıkladı.

HALEFİNİ AÇIKLADI

Abbas, yakın sırdaşı olarak bilinen Hüseyin Eş-Şeyh'i, yardımcısı ve muhtemel halefi olarak atadığını duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada, örgütün yürütme kurulunun da onayıyla Hüseyin Eş Şeyh'in yeni görevine atandığı açıklandı.

ABBAS 89 YAŞINDA

Filistin Kurtuluş Örgütü, 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez 24 Nisan'da "başkan yardımcısı" makamının oluşturulmasına karar vermişti.

89 yaşındaki Abbas, 2004'te Yaser Arafat'ın ölümünden bu yana Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi'ne liderlik ediyor.

64 yaşındaki Şeyh, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İcra Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.