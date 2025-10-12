Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Al-Sheikh, Tony Blair ile bir araya geldi

Gazze hattında kritik görüşme...

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh ile İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail ve Hamas’ın üzerinde anlaşma sağladığı ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı’nı ele aldı.

"BAŞARI İÇİN ATILACAK ADIMLARI GÖRÜŞTÜK"

Al-Sheikh yaptığı açıklamada, "Bugün Tony Blair ile bir araya gelerek savaş sonrası dönemi ve Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini amaçlayan çabalarının başarıya ulaşması için atılacak adımları görüştük.

Ateşkesi pekiştirmek, yardımların ulaşmasını sağlamak, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak ardından yeniden inşa sürecini başlatmak için Başkan Trump, Blair ve ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu teyit ettik" dedi.

'İSRAİL EL KOYDUĞU GELİRLERİ GERİ VERMELİ' DEDİ

Al-Sheikh, görüşmede ayrıca iki devletli çözümün zayıflatmaya yönelik girişimlerin önlenmesini gerektiğini vurguladığını ve İsrail’in Filistin’in el koyduğu gelirlerinin iadesini gündeme getirdiğini ifade etti.