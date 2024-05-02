Kaliforniya Üniversitesinde Gazze için toplanan öğrencilere müdahale ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde bulunan üniversite öğrencilerine müdahale etmek isteyen polis ekipleri, kampüse girdi.

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ensonhaber.com

ABD'de Filistin yanlısı öğrencilerin üniversite kampüslerinde düzenlediği gösteriler sonrası güvenlik güçleri, alarm durumuna geçti.

Öğrenciler ve öğretim üyelerinin Filistin'e destek vermeyi sürdürmesi üzerine Kaliforniya eyaletinde polisler, kampüse girdi.

Yönetim polise başvurdu

İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı.

İsrail yanlısı maskeli grubun ellerindeki havai fişek ve göz yaşartıcı gazla çadırları dağıtmak istemesi üzerine Filistin destekçileri de şemsiye ve kasklarla cevap verdi.

Bu olayları durdurmak için üniversite yönetimi polise başvurdu.

Öğrencilere yönelik müdahaleler

Geçtiğimiz günlerde New York eyaletindeki Colombia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolar yayılarak devam ediyor.

Bu defa Kaliforniya Üniversitesi'ne giren polisler, öğrencilerin Filistin'e destek gösterilerine izin vermemek için kampüse girerek, müdahalelere başladı.

Öğrencilere müdahale eden polisler, kampüsün etrafını sardı ve kampüs bahçesine yerleşti.

Öğrenciler ve polis arasında tansiyon yükselirken, öğrencilerin destek gösterilerinden de vazgeçmediği görüldü.

Polislerin kampüsü sardığı ve öğrencilere müdahale ettiği anların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine dünyadan tepki gelmeye başladı.

Demokrasiyi savunan ABD'deki manzaralar "endişe" verici

Başka ülkelerde yapılan protestoları demokrasi olarak nitelendiren ancak Filistin için gösteri yapan öğrencilere müdahale eden ABD'deki olaylar, dünyanın birçok ülkesinde "endişe" verici bir şekilde takip ediliyor.

Olayların dünyaya yayılmasının ardından ABD'nin demokrasi söylemlerinin ise karşılığının olmadığı görüldü.

İsrail'i savunanlar polise destek veriyor

Polisin Filistin yanlısı öğrencilere müdahale ettiği olaylarda, İsrail'i savunan bazı gruplar da yer alıyor.

Bu gruplar, öğrencilerden bazılarını demirlerle döverek eylemlerden vazgeçirmeye çalışıyor.

"Filistin'de derhal ateşkes"

Kampüslerde çadırlar kuran ve pankartlar açan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini dile getiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kendilerine yönelik "tehdit" olarak gördüğü gösterilere katılanlar, Filistin'de derhal ateşkes ilan edilmesini istiyor.

Ne olmuştu?

ABD Columbia Üniversitesi’nde öğrencilerin Gazze’deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanına yayıldı.

ABD’den Avustralya’ya, Fransa’dan Mısır’a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin’le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlattı ve polislerle çatışmaya girdi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurmasını isteyen öğrenciler, Gazze’de ateşkes çağrılarına destek verilmesini ve İsrail’e silah tedarik eden şirketlerin boykot edilmesini talep etti.

Bu kapsamda da öğrenciler dahil olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyeleri de gözaltına alındı.

Ana kampüs kapatıldı

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Güney California Üniversitesi’nde polis, öğrencilerin kampüsün belli bölgelerine çadır kurmasına izin vermedi.

Göstericilerin dağılması için uyarılarda bulunan polis, gün içinde gösterilerine devam eden bir grup öğrenciyi gözaltına aldı. Polis daha sonra üniversitenin ana kampüsünü halkın kullanımına kapattı.

Kampüs gösterilerinde gözaltılar devam etti

Bu arada, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke geneline yayılan kampüs gösterilerinde son 24 saatte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kampüs gösterilerinde 18 Nisan'daki ilk gözaltı olaylarından bu yana 30 üniversitede 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Arizona Üniversitesi, polisin protestoculara karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

New York Polis Departmanı (NYPD) da Fordham Üniversitesi'ndeki kampüs gösterilerinde 15 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Texas Üniversitesinin Dallas Kampüsü'nde 17 kişi gözaltına alınırken, Buffalo Üniversitesi'ndeki gözaltı sayısının 16 olduğu kaydedildi.

New Hampshire'da bulunan Dartmouth Üniversitesi'nde ise 90 kişi gözaltına alındı.

Güney California Üniversitesi'ndeki (USC) gösteriler nedeniyle kapatılan kampüsün yeniden açıldığı duyuruldu.