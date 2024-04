ABD'de Filistin gösterisi alarmı: Üniversite çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi Filistin destekçisi öğrencilere karşı elleri silahlı keskin nişancılar, üniversite çatılarındaki yerlerini aldı.

ABD'de Filistin yanlısı öğrencilerin üniversite kampüslerinde düzenlediği gösteriler sonrası güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gösterileri "İsrail'i yok etmek istiyorlar" ifadesiyle hedef aldı.

Gazzeli sivillerin İsrail bombardımanları sonucu öldürülmesine karşı seslerini yükselten öğrencilerin kampüsteki protestoları uzun süredir devam ediyor.

Üniversite çatılarına yerleştiler

Tel Aviv'den gelen tepkiler sonrası üniversite binalarının çatılarında güvenlik önlemi alınması dikkatlerden kaçmadı.

ABD basınında çıkan haberlere göre keskin nişancılar, Ohio ve Indiana eyaletlerinde objektiflere yansıdı.

ABD'den gelen kareler dikkat çekici

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntülerle ilgili çok sayıda öğrenci, çatılarda elleri silahlı unsurlar gördüklerini söyledi.

Öğrencilere karşı keskin nişancılar devrede

Keskin nişancılarla alınan önlemlerin "halkın güvenliğini" sağlamayı amaçladığı iddia edildi. Diğer taraftan, Filistin destekçisi göstericilerin "yol açması muhtemel kargaşaya" anında müdahale edilmek üzere böyle bir adımın atıldığı kaydedildi.

Üniversitelerde sınavların ve diğer akademik etkinliklerin söz konusu görüntüler eşliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Filistin destekçilerinin gösterileri hızla yayıldı

Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, bir haftadır nöbet tutan öğrencilerin "antisemitik" davranış sergiledikleri iddia edilmişti.

Daha sonra Filistin destekçisi öğrencilerin gösterileri, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.