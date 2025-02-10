Filistin: İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor

AA

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’yı "Yahuda ve Samarra" olarak adlandırma girişimlerine tepki gösterildi.

"BATI ŞERİA'YI İLHAKI AMAÇLIYORLAR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu yasa tasarısını, "İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı uygulamalarında tehlikeli bir tırmanış, Batı Şeria'nın ilhakını tamamlama ve İsrail yasalarını işgal yoluyla bölgeye dayatma girişimi" olarak tanımladı.

Bakanlık, söz konusu adımı Filistin devletinin fiilen hayata geçirilmesi ve çatışmanın barışçıl siyasi yollarla çözülmesi fırsatına yönelik sistematik bir sabotaj olarak değerlendirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor. Bu yasa tasarısı ve diğer işgal uygulamaları, İsrail'e Filistin toprakları üzerinde herhangi bir hak kazandırmaz; geçersiz, yasa dışı ve uluslararası hukukun yanı sıra BM kararlarının açık bir ihlalidir. Aynı zamanda bölgenin ve dünyanın güvenliği ve istikrarı için açık bir tehdittir."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin devletinin siyasi, hukuki ve coğrafi gerçekliğini değiştirme girişimlerini durdurmak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İSRAİL KABİNESİ TASARIYI ÇARŞAMBA GÜNÜ OYLAYACAK

İsrail resmi televizyonu KAN’a göre, yasa tasarısının çarşamba günü parlamento genel kurulunda oylanması bekleniyor.

Filistinliler ve İsrailli solcu örgütler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail yasalarını Batı Şeria’ya dayatıp bölgeyi ilhak etmeye çalıştığını belirtiyor.

Son aylarda Netanyahu da dahil olmak üzere İsrail hükümetindeki birçok bakan, 1967’den beri işgal altında olan Batı Şeria’yı İsrail’e katma niyetlerini açıkça dile getirmişti.