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AA

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamları boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca vicdan sahibi insan protestolarını sürdürdü.

Bu süreçte çok sert gösteriler de vücut bulurken onların en trajik olanlarından biri ise ABD'de yaşandı.

ABD'nin başkenti Washington'da, "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, günlerce gündemde kaldı.

ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILINDA ANILIYOR

Bu çarpıcı protesto ve meydan okumanın üzerinden tam 1 yıl geçti.

Bushnell için anma töreni düzenlendi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği ve Beyaz Saray önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren Bushnell'i ölümünün 1. yılında andı.

Bushnell'in posterinin etrafı çiçekler ve mumlarla süslendi.

"ARTIK SOYKIRIMA ORTAK OLMAYACAĞIM"

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 25 Şubat 2024'te İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Eylem esnasında üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.