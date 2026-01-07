Filistin'e destek veren Javier Bardem, Paramount tarafından kara listeye alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de yaşanan soykırım bütün dünyanın gündeminde yer tutmaya devam ediyor.

Birçok ülke İsrail'e olan tepkilerini sürdürken sanat camiası da susmuyor.

İspanyol aktör Javier Bardem, daha önce yaptığı bir açıklamada İsrail'i 'insanlığa karşı savaş suçları işlemekle' suçlarken, Gazze'de yaşanan korkunç şeylerin karşısında insanlığın pasif kalamayacağını söylemişti.

KIRMIZI LİSTEYE ALINDI

Bardem, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşı açık tavır almasının ardından, Paramount tarafından kara listeye alındığı iddialarıyla gündeme geldi.

Bardem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu duruma şaşırmadığını belirtti.

'SOYKIRIM' OLARAK TANIMLAMIŞTI

İspanyol oyuncu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bağlı güçlerin Gazze Şeridi’ndeki eylemlerini "soykırım" olarak tanımlamış, bu tutumunu kamuoyu önünde defalarca dile getirmişti.

Bardem ayrıca, İsrail’i destekleyen şirketlerle çalışmayı reddeden sinema emekçileri tarafından yayımlanan bir bildirinin de imzacısı olmuştu.

"BU DURUM ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Bardem, Zeteo’ya verdiği röportajda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu durum şaşırtıcı değil, buna şaşırmadım. Asıl mesele onların listeleri değil, kiminle çalışmayı seçtiğinizdir.



Bu, önümüzdeki yıllarda çok daha net ortaya çıkacak.

Söz konusu listenin ne zaman oluşturulduğuna dair resmi bir açıklama bulunmazken, Bardem’in yer aldığı bildirinin Eylül ayında yayımlandığı biliniyor.

"SOYKIRIMI DESTEKLEYEN ŞİRKETLERİ HEDEF ALIYORUZ"

Bardem, Hollywood’daki bildirinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayarak "Herkesin anlamasını isterim. Biz insanlara; milliyetlerine, dinlerine ya da etnik kökenlerine karşı değiliz. Soykırımı, apartheid rejimini ve yasa dışı işgali destekleyen şirketleri ve kurumları hedef alıyoruz." dedi.

İMZACILAR ARASINDA KİMLER VAR?

Manifestoya imza atan isimler arasında Javier Bardem’in yanı sıra şu isimler de yer alıyor:

Carlos Bardem, Isabel Coixet, Yorgos Lanthimos, Mark Ruffalo, Emma Stone, Gael García Bernal, Andrew Garfield, Michael Moore, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Omar Sy ve Guy Pearce.