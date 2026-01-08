Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara harekat merkezinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek Eşrefiye Mahallesi'ni büyük ölçüde ele geçirdi.

Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Hükümeti olarak açıkça vurguluyoruz ki Kürtler, Suriye halkının temel ve asli bir unsurudur, devlet onları bağımsız bir taraf veya istisnai bir durum olarak değil, vatanın tam ortakları olarak görmektedir. Suriye devleti, Kürt kardeşlerimiz de dahil olmak üzere halkımızın tahliyesini güvence altına almış ve onlara temel barınma ve hizmetleri sağlamıştır. Bu, ulusal ve insani sorumluluğumuz gereği ve onları bölgelerine güvenle ve onurlu bir şekilde geri döndürmek amacıyladır" denildi.

"YAŞANANLAR SDG'NİN İHLALİNİN SONUCUDUR"

Devletin, ülkenin birliğinin ve tüm vatandaşların güvenliğinin tek garantisi olduğu vurgulanan açıklamada, "Halihazırda yaşanan kaos ve gerilimin tırmanışı, SDG örgütünün 1 Nisan anlaşmasını ihlal etmesinin doğrudan sonucudur. Bu durum önceki uzlaşmaları zayıflatmış ve gerilim ile istikrarsızlık kapısını açmıştır. Devletin şu anki rolü, Halep çevresinin güvenliğini sağlamak, ateş kaynaklarını şehirden uzak tutmak, sivilleri korumak ve durumu daha fazla tırmanışa sürüklememektir" denildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden silahlı grupların çıkarılmasını ve sivilleri hayatını tehdit eden herhangi bir ciddi siyasi çözümü engelleyen söz konusu durumun sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN BİR KISMI KAÇTI

Halep Valisi Azzam el-Gharib, ise Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG terör örgütü mensuplarından çok sayıda kişinin ayrıldığını ve bir kısmının ise kaçtığını ifade etti.

AHMED ŞARA ASKERİ ÜNİFORMAYLA HAREKAT MERKEZİNDE

Operasyonların başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Şara'dan ilk görüntü geldi.

Cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra takım elbise ile görmeye alıştığımız Şara, Halep operasyonlarının yönetildiği Şam'da bulunan askeri harekat merkezinde askeri üniforma ile görüntülendi.

Şara'nın ekranlarda bulunan anlık görüntülerle operasyonu takip ettiği, sevk ve idare işlerini yürüttüğü görüldü.