İsrail, Gazze'yi aylardır bombalamayı sürdürüyor.
Bölgeye havadan, denizden ve karadan hem abluka uygulanırken hem de kanlı saldırılar düzenleniyor.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerine kenti boşaltmaları için baskı yapıyor. Bunun için süre verildi.
Han Yunus'tan zorunlu göç
Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etti.
Zorlu şartlar altında yaşayan Filistinliler, İsrail askerleri ve tanklar arasından yaya olarak geçti.
150 cenaze toplu mezara defnedildi
Han Yunus kentinde, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi yerleşkesinde 150 cenaze, toplu mezara defnedilmek zorunda kaldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, ablukanın devam etmesi sebebiyle 150 cenazenin hastane avlusuna gömülmek zorunda kalındığını kaydetti.
Yoğun bakım ilaçları tükendi
Kudra, abluka altındaki hastanede, bazı anestezi ve yoğun bakım ilaçlarının tükendiğini, kan ünitelerinde de ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.
İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda hastanenin su depolarının zarar gördüğünü aktaran Kudra, bu nedenle diyaliz merkezinde su sıkıntısı yaşanmaya başladığını belirtti.
Jeneratörler devre dışı kalacak
Kudra ayrıca, yakıt sıkıntısı nedeniyle 4 gün içinde jeneratörlerin devre dışı kalacağı uyarısında bulundu.
İsrail ordusu günlerdir Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesini abluka altında tutuyor.
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