Financial Times: İsrail askerleri, yakın çatışma tehlikesiyle karşı karşıya İsrail ordusunu, Gazze'deki çatışmalarda deneyimli olan savaşçıların beklediğine dikkat çekildi. Kara harekatındaki tehlikeden söz edilirken, "Karmaşık katmanları üzerine katmanlarla karşılaşacaklar" denildi.

ensonhaber.com

İsrail ordusu, Gazze'yi karadan işgal etme girişimlerini sürdürüyor.

Havadan saldırılar düzenleyerek sivil ölümlere yol açan İsrail'in amacının, Gazze'yi insanlardan arındırmak olduğuna dikkat çekiliyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, söz konusu bölgedeki şehir savaşlarında İsrail askerlerini bekleyen tehlikeyi yazdı.

İsrail askerlerini bekleyen tehlike

Haberde, "Kara harekatı, İsrail askerlerini kentsel ortamda yerleşik Hamas'a karşı yakın çatışma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor." denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) eski yetkilisi Joe Buccino, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin "sıkışık bir şehirde kentsel çatışmaya sürükleneceğini" söyledi.

Buccino, Gazze'nin altında Hamas güçlerinin savunması için "her türlü avantajı sağlayan" tünel sistemlerinin olduğunu dile getirdi.

"Karmaşık katmanlar üzerine katmanlarla karşılaşacaklar"

İsrail ordusunu bekleyen zorluğa işaret edilen haberde, "Karmaşık katmanlar üzerine katmanlarla karşılaşacaklar. Açıkçası çok zor ve daha başlamadılar bile." denildi.

İsrail birliklerinin Gazze'ye doğru ilerlediği, Hamas savaşçılarının ise tanksavar füzeleri ve roket güdümlü bombaları ateşlemek için gizli tünellerden ve yarı yıkılmış binalardan saldırı konusunda deneyimli olduğu vurgulandı.

Haberde, "Zırhlı bir araca yapılan saldırıda 10 İsrail askeri öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

İsrail askerlerine saldırılara ek olarak, Hamas'ın elindeki rehinelerin varlığına da işaret edildi.

Askeri uzmanlar: Sokak sokak savaşmayacaklar

Tel Aviv yönetiminin amacının, ABD önderliğindeki güçlerin Irak'ta yaptığı gibi sokak sokak savaşmak olmayacağı bazı askeri uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Bunun yerine Gazze'de bazı bölgelere yerleşerek, buraları "şehir baskınları için üs" olarak kullanmayı hedefledikleri konuşuluyor.