İsrail 33. günde de Gazze'yi hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail Ordusu, savaş uçakları ve topçular ile Gazze Şeridi'ne sivil gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den beri süren çatışmalar 33. gününde de devam etti.



Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından atılan binlerce tonluk bombalar sebebiyle yine binlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail, mülteci kamplarına saldırdı

Filistin haber ajansı WAFA ve bölgeden gelişmeleri anlık aktaran güvenlir kaynakların bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Sivil ölü ve yaralı sayısı sürekli artıyor

Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.

Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas karşılık verdi

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.

DSÖ'den İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için "ateşkes" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de bir aydır yoğun bombardımanın sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Gazze'de 10 bin kişi öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insani felaket ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani ateşkes konusunda anlaşmaya ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz. Rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Tarih, hepimizi bu trajediye son vermek için yaptıklarımıza göre yargılayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait okulu vurdu: Bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okulun doğrudan hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir okul doğrudan hedef alındı; 1 kişi öldü, okula sığınan 9 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana UNRWA'ya ait 11 fırının saldırılarla yıkıldığı kaydedilen açıklamada, son 24 saatte 1 UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde öldürülen UNRWA çalışanları sayısının 89'a çıktığı aktarılarak, "Bu, Birleşmiş Milletler tarihinde, bir çatışmada öldürülen en yüksek BM yardım çalışanı sayısıdır." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneydeki Han Yunus ve Refah bölgelerindeki UNRWA'ya ait 92 tesiste 565 bin yerinden edilen Gazzelinin bulunduğu bildirildi.

İsrail makamlarının tahliye emri verdiği 12 Ekim'den önce Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kenti bölgelerindeki 57 UNRWA okulunda 160 bin yerinden edilen kişinin barındığı kaydedilen açıklamada, "UNRWA yerinden edilen kişilere yardım etmek veya korumak için bu barınaklara erişim sağlayamıyor. Bu kişilerin durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi değil." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edildiği aktarılan açıklamada, bunlardan 725 bin kişinin 149 UNRWA tesisinde barındığı kaydedildi.

Filistinin Rabat Büyükelçisi Şubki: "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur"

Filistin Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" dedi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Filistin Büyükelçiliği önünde, Faslı ve Filistinli gazetecilerin düzenlediği Gazze'yle dayanışma gösterisinde konuşan Şubki, İsrail'in Gazze'yi çocuk mezarlığına çevirdiğini söyledi.

Şubki, İsrail'in tarih okumadığını belirterek, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Filistin'i ele geçiren tüm işgalcilerin son bulduğunu dile getiren Şubki, "Sonunda Gazze, Filistin ve Kudüs kaldı, onlar son buldu." dedi.

Şubki, tarihin en büyük katliamına maruz kalan Filistin halkının sıkıntılarını, sesini aktaranların gazeteciler olduğuna dikkat çekerek "Büyükelçilik binasında bir kadirşinaslık olarak hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının sergilendiğini" belirtti.

Şubki şunları söyledi:

"50'den fazla gazeteci hayatını kaybetti, çünkü İsrail, işlemiş olduğu iğrenç katliamlara dair fotoğrafların ve görüntülerin uluslararası kamuoyuna ulaşmasını istemiyor. Bu ay basın alanında en kötü ay."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)