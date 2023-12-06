Finansman krizi: Zelensky, ABD Kongresi’ne sesleneceği konuşmasını iptal etti Ukrayna lideri Zelensky, mali destek konusunda ABD'ye yapacağı çağrıyla ilgili konuşmasından son anda vazgeçti.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin iptal edilen konuşması, ABD'de tartışma konusu haline geldi.

Zelensky, ABD'nin sağlayacağı finansman konusunda çıkmaz yaşanırken, Senato ve Temsilciler Meclisi'ne yönelik planladığı çevrimiçi hitabını son anda iptal etti.

İptal kararı, Kiev yönetiminin, daha fazla ABD askeri yardımının onaylanmaması halinde, Rusya'ya karşı savaşı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyarmasının ardından yaşandı.

Konuşması iptal edildi

Senato lideri Chuck Schumer, Zelensky'nin konuşmasının neden iptal edilmediğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Schumer, daha fazla ayrıntı vermeden Ukrayna liderinin "son dakika" meselesiyle meşgul olduğunu söyledi.

Kiev: ABD desteği devam etmezse...

Zelensky'nin özel kalemi Andriy Yermak, ABD'nin desteğinin devam etmemesi durumunda, Ukrayna'nın yenilgiye uğramasının "büyük bir risk" olduğunu belirtmişti.

Washington DC'deki ABD Barış Enstitüsü'nde konuşan Yermak, "İnsanların gerçekten hayatta kalması zor olacak." diye ekledi.

Ukrayna uyarısı: Paramız kalmadı

Öte yandan Beyaz Saray bütçe direktörü Shalanda Young, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlere yazdığı bir mektupta, "Paramız ve neredeyse zamanımız da kalmadı." diye yazdı.

Young, Kongre'nin Ukrayna'ya yıl sonundan önce daha fazla askeri yardım onaylamaması halinde, söz konusu ülkenin Rusya'ya karşı mücadelesinde "diz çökeceği" konusunda uyardı.

Ukrayna: 41 İHA'yı imha ettik, Su-24M uçağını düşürdük

Ukrayna'nın, bu gece Rusya'ya ait "Şahed" tipi 41 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği, dün de bir Su-24M uçağını düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rus ordusunun, Ukrayna topraklarına Kırım'dan ve Rusya'nın Kursk bölgesinden İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın saldırıda 48 İHA kullandığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna hava savunmasının yaptığı muharebe çalışmaları sonucu 41 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında bir Su-30SM uçağının koruması altında, Odessa bölgesinin güneyine füze ve bomba saldırısı düzenlemeye çalışan bir Rus Su-24M uçağının düşürüldüğünü kaydetti.