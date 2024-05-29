Finlandiya da 'tamam' dedi: Silahlarımız, Rusya'yı vurabilir Dışişleri Bakanı Valtonen, Rus saldırıları karşısında Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Finlandiyalı Bakan, buna Rusya'daki hedeflerin dahil olduğunu vurguladı.

ensonhaber.com

Batı'nın silahlarıyla Rusya'ya karşı koymaya çalışan Ukrayna, yeni bir desteği daha arkasına aldı. Finlandiya, kendi silahlarıyla Rus topraklarına saldırı düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.

Daha önce Almanya, Fransa ve NATO'nun en yetkili isimlerinden bu yönde açıklamalar gelmişti. Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedeflerin vurulabileceği belirtilmişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, kendi silahlarının Ukrayna tarafından Rusya'nın iç kesimlerindeki askeri noktalara saldırı düzenlenmesi için kullanılabileceğini söyledi.

Bakan Valtonen, tırmanan savaşta böyle bir saldırının "kendini savunma" anlamına geleceğini belirtti.

"Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var"

Ukrayna'ya yardım malzemeleri konusunda bir sınır belirlemediklerini ifade eden Valtonen, şu ifadeleri kullandı:

Ancak bu askeri teçhizatlar, uluslararası hukuka uygun olarak kullanılmalı. Rusya, Ukrayna'ya saldırısında yasa dışı bir savaş yürütüyor.



Ukrayna'nın, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesi uyarınca kendini savunma hakkı var.

Rusya topraklarına saldırılara onay

Finlandiya basınının aktardığına göre Valtonen, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bu savunma hakkı, saldırganın (Rusya) topraklarındaki askeri tesislere saldırıları içeriyor.

Peş peşe dikkat çeken açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, füzelerin ateşlendiği Rusya içindeki askeri tesislerin vurulmasına izin verilmesi gerektiğini savunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifak üyelerinin, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermesi gerektiğini düşündüğünü dile getirmişti.