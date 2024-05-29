Batı'dan Ukrayna'ya yeşil ışık: Rusya topraklarını vurabilir Önde gelen üç Batılı lider, Rusya'nın derinliklerinin hedef alınabileceğini savundu. Ukrayna'nın olası saldırısıyla ilgili endişeler ortaya çıkarken, ABD'den açıklama geldi.

ensonhaber.com

Batı'dan askeri desteği arkasına alan Ukrayna'nın, Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlemesine yeşil ışık yakıldı.

Yapılan üç ayrı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait hedefleri imha edebileceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, füzelerin ateşlendiği Rusya içindeki askeri tesislerin vurulmasına izin verilmesi gerektiğini savundu.

Füzelerin ateşlendiği yerlerin vurulmasına destek

Almanya'da konuşan iki lider, "Ukrayna'yı destekliyoruz ve gerilim istemiyoruz, bu değişmedi." dedi.

Macron ve Scholz, "Füzelerin ateşlendiği askeri bölgeleri, Ukrayna'nın saldırıya uğradığı askeri bölgeleri etkisiz hale getirmelerine izin vermemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Temkinli yaklaşım

Ancak söz konusu liderler, bu duruma temkinli yaklaşıyor. "Rusya'daki sivil veya diğer askeri bölgeleri vurmalarına izin vermemeliyiz." diye konuştular.

NATO: Rusya'nın derinliklerine saldırıya izin vermeliyiz

Benzer bir açıklamaya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imza attı. Economist'e görüşünü paylaşan Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna'nın Batı silahlarıyla Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin vermesi gerektiğini düşünüyor.

ABD karşı çıkıyor

Avrupa kıtasından yükselen sesler, ABD'nin itirazıyla karşılaştı. Beyaz Saray, Rusya'nın derinliklerine Amerikan silahlarıyla saldırılmaması gerektiğini belirtti. Açıklamayı, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby yaptı:

Politikamız değişmedi. ABD'nin sağladığı silahların Rusya'ya saldırmak için kullanılmasını teşvik etmiyoruz, buna izin vermiyoruz.

Putin: Ateşle oynuyorsunuz

Rusya ise Batı'yı, yeni bir çatışma konusunda uyarıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya içindeki hedeflere saldırının "ateşle oynamak" olacağının altını çiziyor.

Putin, küresel çatışmanın tetiklenebileceği konusunda Avrupa'ya uyarılarını sürdürüyor.