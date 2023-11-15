Finlandiya, Rusya'yı yasa dışı göçmen geçişlerine yardım etmekle suçladı Başbakan Orpo, Rus yetkililerin yasa dışı geçişleri kolaylaştırdığını söylüyor. İçişleri Bakanı Rantanen, sınır güvenliğini artıracaklarını kaydetti.

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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'yı göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollardan girmesine yardım etmekle suçluyor.

Orpo'ya göre, bazı göçmenlere Rus sınır muhafızları bizzat yardım ediyor.

Finlandiyalı yetkililer, göçmenlerin sığınma talebinde bulunmak için küçük gruplar halinde sınırı bisikletle geçmeden önce arabayla geldiklerini söylüyor.

Sınır geçişlerinde artış yaşanıyor

İskandinav ülkesi, Avrupa'da Rusya ile en uzun sınıra sahip. Bu da bin 340 kilometre uzunluğunda.

BBC'nin haberine göre, geçişlerde artış yaşanıyor. İki gün içinde yaklaşık 89 geçiş kaydedildi. 12 Kasım'a kadar olan dört aylık süreçte 91 geçiş yaşanmıştı.

Göçmenlerin arasında yer alanların uyrukları

Finlandiya sınır muhafızlarından albay Matti Pitkaniitty, göçmenlerin arasında Irak, Yemen ve Suriye gibi ülkelerin vatandaşlarının bulunduğunu ve bunların Rusya'ya yasal olarak gelmiş ancak AB üyesi Finlandiya'ya girme izni bulunmadığını söyledi.

Pitkaniitty, "Geleneksel olarak Rus muhafızlar, insanların uygun belgeler olmadan Finlandiya sınırına gelmesine izin vermezdi" dedi. Ancak Rus yetkililerin son aylarda politikalarını "kesinlikle" değiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Bisikletli geçişler yasaklandı

Göçmenlerin çoğu, sınırı bisikletle geçmeye izin veren bir anlaşmadan yararlanarak Finlandiya'ya bisikletle giriş yapıyor. Geçen hafta Finlandiya, bisikletle geçişleri yasakladı.

Geçişlerin çoğu Finlandiya'nın güneydoğusundaki Nuijamaa ve Vaalimaa'daki sınır hatlarında gözlendi.

Rus yetkililere suçlama: Yasadışı geçişleri kolaylaştırıyorlar

Salı günü düzenlediği basın toplantısında Başbakan Orpo, Rus yetkilileri yasa dışı geçişleri kolaylaştırmakla suçladı.

Orpo, "Bu insanlara yardım edildiği ve aynı zamanda sınır muhafızları tarafından sınıra kadar götürüldükleri açık." dedi.

2021'de Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden binlerce göçmen, Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'a uçtuktan sonra AB üye ülkeleri Polonya ve Litvanya'ya geçmişti.

İçişleri Bakanı Mari Rantanen, hükümetinin sınırdaki güvenliği artırmaya hazırlandığını söyledi.