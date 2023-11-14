NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in kazanmasına izin veremeyiz Ukrayna konusunda açıklama yapan Stoltenberg, savaş alanındaki durumun zorlu olmaya devam ettiğini söyledi. Stoltenberg, "Ukrayna'ya destek sürdürülmeli" dedi.

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AA

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı.

AB Savunma Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı.

Toplantıya katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savaş alanındaki durum zor." dedi.

"Putin'in kazanmasına izin veremeyiz"

"Bu, Ukrayna'ya verilen desteği sürdürmeyi ve artırmayı daha da önemli kılıyor çünkü (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in kazanmasına izin veremeyiz." ifadesini kullanan Stoltenberg, şöyle devam etti:

Savaşlar öngörülemez, hiç kimse bu savaşın nasıl ve ne zaman biteceğini söyleyemez.



Ukrayna'ya ne kadar çok askeri destek sağlarsak kabul edilebilir bir müzakere sonucu elde etme olasılığının o kadar arttığını söyleyebiliriz.

"Ukrayna için üretim kapasiteleri artırılmalı"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Birlik üyesi ülkelerin Ukrayna'ya kendi stoklarından mühimmat sağlama aşamasının geçildiğini, Ukrayna'ya yardımların sürmesi için artık üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Üretim kapasitesinin artırılması için üye ülkeler ve sanayiler arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Borrell, bugünkü toplantıda hem bu sürecin masaya yatırılacağını hem de Ukrayna'da daha hızlı nasıl mühimmat sağlanabileceğinin görüşüleceğini bildirdi.

"Yönümüzü Ukrayna'ya çevirmeliyiz"

Borrell, "Üretimimizin yüzde 40'ı, 30 kadar ülkeye ihraç ediliyor. Dolayısıyla bu üretim kapasitesi eksikliği meselesi değil." dedi ve ekledi:

Belki de başka pazarlara sevk etmek yerine, yönümüzü öncelik olan Ukrayna'ya çevirmemiz lazım.

Almanya, Ukrayna'ya yardımı 8 milyar euroya çıkaracak

Kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal Hür Demokratlar (FDP), askeri yardım bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda 2024'te Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını 8 milyar euroya yükseltecek.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, anlaşmayla ilgili ayrıntı vermedi ancak parlamentonun bütçe komitesinin bu hafta içinde askeri yardım konusunu görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

"Onları terk etmeyeceğiz"

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kiev'de, Batı'nın askeri desteğinin artık İsrail'e yönlendirileceği endişesi varken hükümetin, Ukrayna'ya askeri desteğinin devam edeceği konusunda güvence vermek istediğini dile getirdi.

Pistorius, "Ukrayna mücadelesini sürdürmek zorunda ve aynı zamanda dünya kamuoyunun dikkatinin bir kısmı İsrail'e yönelmiş durumda. Desteğimiz, Ukrayna'ya, onları terk etmeyeceğimize dair güçlü bir işarettir." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)