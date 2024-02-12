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AA & Ensonhaber

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu tamamlandı.

Seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski Başbakanı Alexander Stubb kazandı.

İkinci turda, Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı Stubb ile eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yarışıyordu.

Finlandiya'da ikinci tur sonucu

Stubb, oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı.

Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

İlk turda oluşan tablo

Eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.

"Kapıda savaş var"

Stubb, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu benim hayatımın en büyük onuru. Dış politikada kuralların sorgulandığı, kapıda savaşın olduğu yeni bir dönemle karşı karşıyayız.