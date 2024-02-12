Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu tamamlandı.
Seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski Başbakanı Alexander Stubb kazandı.
İkinci turda, Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı Stubb ile eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yarışıyordu.
Finlandiya'da ikinci tur sonucu
Stubb, oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı.
Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.
İlk turda oluşan tablo
Eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.
"Kapıda savaş var"
Stubb, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu benim hayatımın en büyük onuru. Dış politikada kuralların sorgulandığı, kapıda savaşın olduğu yeni bir dönemle karşı karşıyayız.
"En güvenli konumlarımızdan birindeyiz"
Geçen ay Financial Times'a röportaj veren Stubb, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda NATO'yu sınama potansiyeli olduğuna dair uyarılar için şöyle demişti:
Finlandiya, tarihi boyunca bulunduğu en güvenli konumlardan birinde bulunuyor.
Niinistö görevi devredecek
Alexander Stubb, 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den görevi devralacak.
Finlandiya, Niinistö döneminde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından NATO'ya üye oldu.
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