Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu: Stubb ve Haavisto karşı karşıya İskandinav ülkesindeki seçmenler, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için Stubb ile Haavisto arasında karar verecek.

AA

Finlandiya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti.

İkinci turda eski Başbakan Alexander Stubb ve eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yarışıyor.

Seçimde 4 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkı var. Sonucun, Finlandiya'nın NATO ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki politikalarını belirlemesi bekleniyor.

İskandinav ülkesinde ikinci tur için oy verme işlemleri devam ediyor.

İkinci tura kaldı

28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamladı.

Eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.

Alexander Stubb

Ulusal Koalisyon Partisi'nin 55 yaşındaki adayı Alexander Stubb, daha önce başbakan, dışişleri bakanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. Avrupa yanlısı olarak biliniyor.

Stubb, 2017 yılında Finlandiya siyasetinden ayrılarak Avrupa Yatırım Bankası'nın başkan yardımcısı ve daha sonra Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde direktör oldu.

Pekka Haavisto

Yeşiller Birliği üyesi ve eski Birleşmiş Milletler diplomatı olan Pekka Haavisto, daha önce 2012 ve 2018 yıllarında iki kez başkanlığa aday olmuş ve her ikisini de Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

65 yaşındaki merkez solun önde gelen adayı Haavisto, 2019'dan 2023'e kadar Finlandiya dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

Bundan önce de başka bakanlık görevlerinde bulundu. Haavisto, seçildiği takdirde Finlandiya'nın eşcinsel olduğunu açıklayan ilk başkanı olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)