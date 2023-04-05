Finlandiya'da seçimi kaybeden Sanna Marin, SDP liderliğinden ayrılmaya karar verdi Marin, genel başkanlık sonrası sürece milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Seçimi kaybeden Başbakan, "Umarım daha sakin bir hayat sürebilirim" dedi.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, partisi Sosyal Demokrat ile girdiği genel seçimde istediği sonucu alamadı.

Seçimi üçüncü sırada tamamlayan partinin Genel Başkanı Marin, liderliği bırakmaya karar verdi.

Milletvekili olarak devam edecek

37 yaşındaki Marin, gelecek haftadan itibaren yeni seçilen parlamentoda milletvekili olarak görev yapacağını söyledi.

Kararını, geçmiş hükümet döneminin zor geçmesiyle gerekçelendiren Marin, gelecekte biraz daha huzurlu bir hayat yaşayabilmeyi umduğunu anlattı.

"Daha sakin hayat sürmeyi umuyorum"

Uluslararası görevler için herhangi bir teklif almadığını ifade eden Marin, basın toplantısında şunları dile getirdi:

Önümüzdeki hafta milletvekilliği görevime başlayacağım. Umarım ben de daha sakin bir hayat sürebilirim.



Son derece zor yıllar ve zor zamanlar oldu. Artık seçim sonucu böyle olduğuna göre kendi hayatımda yeni bir sayfa açma fırsatım olduğunu düşünüyorum.

Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

Öte yandan Marin, 2024'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını, istifa talebini yarın sunacağını sözlerine ekledi.

Finlandiya basını, Marin'in, partisinin yer aldığı bir koalisyonun kurulması halinde herhangi bir bakanlık göreviyle de ilgilenmediğini yazdı.

Marin'in partisi istediğini alamadı

İskandinav ülkesindeki seçimlerde yüzde 20,8 oranında oy alan muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yarışı önde tamamladı.

Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 19,9 oy aldı.

4 yıl önceki seçimin sonucu

Marin'in partisi istediği sonucu elde edemedi. Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için ilk fırsata sahip oluyor.

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.