Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakan Türkiye'nin kararı dünyanın gündeminde Gazeteler, Helsinki'nin Ankara'nın desteğini aldığını yazdı. Şartları henüz yerine getirmeyen İsveç'in ise Erdoğan'ın onayını henüz alamadığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Finlandiya'dan mevkidaşı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirve sonrası Niinistö ile birlikte kameraların karşısına geçen Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili onay sürecini başlatacaklarını söyledi.

BBC: Erdoğan'ın desteğini aldı

Parlamentoda oylama yapılacağını söyleyen Erdoğan'ın açıklamaları, dünya basınında geniş yer buldu.

BBC, Finlandiya'nın NATO'ya katılma hedefinin Erdoğan'ın desteğini aldığını yazdı. Güvenlik kaygılarıyla Finlandiya'nın başvurusunun aylarca bekletildiği, ancak bu ülkenin attığı olumlu adımların, üyelik kapısını araladığı belirtildi.

"İsveç'i desteklemeyi reddediyor"

Erdoğan'ın, Finlandiya'nın güvenlik konusundaki "özgün ve somut adımlarını" övdüğü ifade edilirken, şöyle denildi:

Herhangi bir NATO genişlemesi, tüm üyelerin desteğini gerektiriyor. Finlandiya, bir adım daha yakın. Türk Parlamentosu'nda oylama yapılacak. Erdoğan, hâlâ İsveç'i desteklemeyi reddediyor. Finlandiya, tek başına ilerlemeye karar verdi.

Bloomberg: İsveç'in zaman çizelgesi belirsiz

Finlandiya'nın beklentileri karşıladığını aktaran Bloomberg, "İsveç'in katılımla ilgili zaman çizelgesi belirsiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Finlandiya'nın üyeliğinin, parlamentomuzda onaylanması sürecini başlatma kararı aldık." dediği belirtildi.

Stockholm'ün katılım sürecinin ise atacağı adımlara bağlı olduğunun altı çizildi.

Al Jazeera: Şimdiye kadar desteği alan taraf Finlandiya

Al Jazeera, "Erdoğan, Finlandiya'nın NATO başvurusunu destekleyeceğini söyledi." başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Finlandiya ve İsveç'in katılım için aynı anda başvuruda bulunduğu, ancak şimdiye kadar Ankara'nın desteğini alan tarafın yalnızca Helsinki olduğu aktarıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden önce Meclis'ten onay çıkmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

AP: NATO üyeliğinin yolu açıldı

Associated Press (AP), Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi olmasının yolunun açıldığını okurlarıyla paylaştı.

Gelişmenin, Ankara'da düzenlenen Erdoğan-Niinistö zirvesinin ardından yaşandığı, NATO'ya üyelik için ittifakın tüm üyelerinin onayının gerektiği ayrıntısı anımsatıldı.

The Guardian: Erdoğan vetoyu kaldırdı

"Türk Cumhurbaşkanı, Finlandiya'nın NATO başvurusuna vetoyu kaldırdı" diye yazan The Guardian, Erdoğan'ın parlamentoya Finlandiya lehinde oylama tavsiyesinde bulunacağını aktardı.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin endişelerinin Finlandiya tarafından karşılandığını söylediği bildirildi.

Reuters: İsveç beklemeli

"Erdoğan, Finlandiya'nın NATO başvurusunu onayladı, ancak İsveç beklemeli" başlığıyla haberi servis eden Reuters da "Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentonun Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onaylamaya başlayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Üç ülkenin geçen yıl Madrid'de Türkiye'nin katılım konusundaki endişelerini giderecek adımları belirleyen bir anlaşma imzalamasına karşın, Ankara'nın İsveç'in yeterince adım atmadığını söylediğine dikkat çekildi.