Fosil yakıtlardan çıkışın arkasında bilim yok diyen COP28 Başkanı Al Jaber: Yanlış anlaşıldım COP 28 Başkanı Al Jaber, sözleriyle ilgili 'kafa karışıklığı' olduğunu söyledi. Al Jaber, "Fosil yakıtlardan çıkış kaçınılmaz. Ben mühendisim, bilime saygılıyım" dedi.

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ensonhaber.com

Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde verilen bir mesaj tartışma konusu oldu.

COP28 Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için fosil yakıtlardan çıkılması gerektiğini belirten tezin arkasında "bilim olmadığını" öne sürdü.

Fosil yakıtla ilgili söyledikleri tartışılıyor

Al Jaber, "Fosil yakıtların kademeli olarak ortadan kaldırılmasının, 1,5 santigrat derece sıcaklık hedefine ulaşılmasını sağlayacağını söyleyen hiçbir bilim ya da senaryo yok." dedi.

Bu sözler tartışma konusu olurken, Al Jaber yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Yanlış yorumlama var, ben bilime saygılıyım"

Zirve sırasındaki açıklamasında gelen tepkilere değinen Al Jaber, "bilime olan inancına" vurgu yaptı:

Bilimin neresinde durduğumu açıklığa kavuşturalım. Dürüst olmak gerekirse ortada bir kafa karışıklığı, yanlış sunum ve yorumlama olduğunu düşünüyorum.



Öncelikle size kendimi tanıtayım. Geçmişime bakarsak bir mühendisim. Kariyerimde ilerlememi sağlayan şey, bilim ve bilime olan saygım, inancım ve tutkumdur.

"Fosil yakıtlardan çıkış kaçınılmaz"

"Defalarca söyledim; fosil yakıtlardan çıkış kaçınılmaz." diyen Al Jaber, şöyle devam etti:

Fosil yakıtların kademeli olarak azaltılması ve durdurulması çok önemli. Bu; düzenli, adil, adaletli ve sorumlu olmalı.

Al Jaber, fosil yakıtlar konusunda söylediklerini aktaranların, "mesajını baltalamakla" suçladı.

Petrol şirketi yöneticiliği yapıyor

Sultan Al Jaber, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) Başkanlığı görevini yürütüyor.

Söz konusu isim ayrıca, BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı olarak görev yapıyor.