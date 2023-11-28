Fransa, 10 yıl içinde 100 bin ila 200 bin yabancı işçiye ihtiyaç duyacak Sanayi Bakanı Lescure, "100 bin ila 200 bin yabancı bir tsunami değil" dedi. Fransız bakan, açığı gidermek için ülkeye göçmen almaları gerektiğini söyledi.

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Avrupa ülkesi Fransa'nın, gelecek yıllarda on binlerce işçiye ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

Fransa Sanayi Bakanı Roland Lescure, Fransız endüstrisinin gelecek 10 yılda doldurması gereken 1,3 milyon işe sahip olacağını anlattı.

"Göçmenliğe başvurmak zorunda kalacağız"

"Emekliliğe ayrılacak 800 bin ila 900 bin kişi var." diyen Lescure, Franceinfo'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Şüphesiz, göçmenliğe başvurmak zorunda kalacağız. Fransız ulusunun bir kez daha endüstriyel, ekolojik ve egemen bir ulus olması için tüm engelleri kaldırmamız gerekecek.

"100 bin ila 200 bin kişi arasında eksiklik olacak"

Önümüzdeki on yıl içinde kaynakçı ve metal işçisi gibi belirli yeteneklerin kaybolacağını anlatan Lescure, şöyle devam etti:

Eğer 800 bin ila 900 bin genci eğitmeyi başarırsak bu olağanüstü olacaktır. Hâlâ 100 bin ila 200 bin kişi arasında eksiklik olacak. Bu kişilerin, şüphesiz başka bir yerden bulunması gerekecek.

Göçmen yorumu: Tsunami değil

Fransız bakan, ülkeye göçmen almaları gerektiğini söylerken, "100 bin ila 200 bin yabancı büyük bir değişim değil, bir tsunami değil." ifadelerini kullandı.

Roland Lescure, "Ekonomik göçün bent kapaklarını açmak zorunda kalacağımızı söylemiyorum." diye ekledi.

Meclise gelecek olan göçmenlik yasa tasarısıyla ilgili olarak Lescure, "İçişleri Bakanı'na (Gerald Darmanin) güvenin." şeklinde konuştu.