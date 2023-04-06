Fransa, 11'inci kez gösterilere sahne oldu Emeklilik reformunu istemeyen Fransızlar, soluğu yine cadde ve sokaklarda aldı. Güvenlik güçleriyle göstericiler karşı karşıya geldi.

AA & Ensonhaber

Fransa'da kitlesel gösteriler bitmek bilmiyor.

Emeklilik reformu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransız Meclisi'nden oylama yapılmadan geçti.

Fransızlar yeniden sokaklarda

Hükümetin tartışmalı reformuna karşı ülke genelinde Rennes ve Nice'in yanı sıra farklı kentlerde 11'inci kez kitlesel gösteriler başladı. Reform, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltecek.

Ülke genelinde eğitim, ulaşım ve enerji gibi sektörlerden çalışanlar greve gitti. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Güvenlik güçleri alarma geçti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde 11 bin 500 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.

Fransız istihbaratı, gösterilere 600 bin ila 800 bin protestocunun katılacağını öngörüyor.

Liseliler de katıldı

Paris'teki gösterinin de öğleden sonra başlamasının beklendiği kaydedildi. Vanves, Grenoble gibi ülkenin farklı kentlerinde reforma karşı çıkan liseliler de okullarının girişini kapattı.

Valiliğin elektriğini kestiler

Öte yandan, Genel İş Sendikası'nın (CGT) enerji kolu, hükümeti harekete geçirmek için Rhone Valiliği'nin elektriğini kestiğini açıkladı.

Auvergne-Rhone-Alpes ve Rhone Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde valiliğin bulunduğu mahallenin elektriğinin kesildiği doğrulandı.

Açıklamada, CGT Energie tarafından üstlenilen bu eylemi kınayan valilik, gün içinde şikayette bulunacağını duyurdu.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile sendikaların emeklilik reformu görüşmesinden dün sonuç çıkmamıştı.