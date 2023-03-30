Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada dalga konusu oldu Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlayan grevler sonucu Paris'te oluşan çöp dağları sosyal medyada dalga konusu olurken, yaklaşan turizm sezonu öncesi ülkedeki kaosun bu alanda büyük bir gerilemeye sebep olacağı belirtiliyor.

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Fransa, Sarı Yelekliler gösterilerinden sonra tarihinin en büyük kaoslarından birini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni emeklilik reformu adeta ülkeyi karıştırdı.

Pandemiden sonra başlayan yüksek enflasyon ve işsizlikten kaynaklı toplumsal rahatsızlıklara Macron'un emekliliği 2 yaş geciktiren reformu, bardağı taşıran son damla oldu.

Binlerce Fransız protestolara devam ediyor

Parlamentodan geçmeden kabul edilen reform tüm Fransa'yı sokağa döktü.

Binlerce gösterici polisle çatıştı, barikat kurdu, karakolları ateşe verdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, resmi kaynaklar, 93 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 740 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi.

Polisten sert müdahale

Genel İş Sendikası ise Paris'te 450 bin, Fransa genelinde 2 milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını ifade etti.

Yaşanan olaylarda 500'den fazla Fransız gözaltına alınırken, polisin sert müdahalesi de Avrupa'da tepki çekti.

Gösterilerle grevler art arda geldi...

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Paris'te çöp yığınları

İşi bırakan çöpçüler Fransa'nın çöp dağlarıyla kaplanmasına neden oldu.

Grev nedeniyle başkent sokaklarında ve Eyfel Kulesi çevresinde çöp yığınları oluştu.

Fransız basınındaki habere göre, Paris'te temizlik işçilerinin grevi 15 gündür devam ediyor.

Paris Belediyesi, bu bağlamda başkentin sokaklarına 10 bin tondan fazla çöp yığıldığını açıkladı.

Sosyal medyada çöp dağlarıyla dalga geçtiler

Paris sokakalarındaki dağ gibi çöp yığınları sosyal medyada da gündem oldu.

Birçok kullanıcı yaptıkları caps ve videolarla yaşananlarla dalga geçti.

Sadece Fransa'da değil dünya çapında da gündem olan çöp dağları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Fransızları turizmde zor günler bekliyor

Fransa'da yaşanan bu olaylar turizm sezonunun yaklaşması ile de halkı rahatsız ediyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen lokasyonlarından biri olan Paris'in çöp dağlarıyla çevrili olması turizmde Fransa'ya da ağır bir fatura çıkartabilir.

Türkiye ilk sırayı zorlayabilir

Dünya Turizm Örgütü'nün 2022 yılı verilerine göre Fransa dünya çapında en çok turist alan ülke konumunda.

İkinci sırada İspanya ve 3'üncü sırada yer alan Türkiye, Fransa'daki kaostan sonra aralarında 1'incilik yarışı yaşanacak ülkeler arasında görünüyor.