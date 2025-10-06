Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

Fransa'da siyasi kriz sürüyor.
Siyasi anlamda bir çıkmaza sürüklenen Fransa'da görevi 9 Eylül'de devralan Başbakan Sebastien Lecornu, istifa etti.
Dün hükümetini kuran Başbakan Sebastien Lecornu istifasını bugün, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Bu kararla birlikte, Fransa'nın içinde bulunduğu siyasi çıkmazı daha da derinleşti.
ŞİDDETLİ ELEŞTİRİLER ALDI
Macron, Lecornu'yu geçen ay bu göreve atamıştı.
Ancak Fransız haber ajansı AFP'ye göre Lecornu'nun dün gece geç saatlerde açıkladığı büyük ölçüde değişmeyen kabine kadrosu, siyasi yelpazenin genelinde şiddetli eleştirilere maruz kaldı.
Muhalefet, kurulan yeni hükümete yoğun eleştiriler yöneltmişti.
"KURULAN YENİ HÜKÜMET SORUNLARI ANLAMIYOR"
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, kurulan yeni hükümetin, ülkenin sorunları hakkında hiçbir şey anlamadığını gösterdiğini söyledi.