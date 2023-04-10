Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa, Amerika'nın takipçisi olma baskılarına direnmeli Macron, Avrupa'nın karşılaştığı en büyük riskin, kendine ait olmayan krizlere yakalanmak olduğunu söyledi. Fransız lider, "ABD'ye bağımlılığı azaltmalıyız yoksa köle oluruz" mesajı verdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa kıtasının küresel meselelerde nasıl bir tavır takınması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Macron, Çin'e yaptığı üç günlük resmi ziyaretten dönerken uçakta gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve Tayvan konusunda Çin ile ABD arasında bir çatışmaya sürüklenmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın süper güç olmasını istiyor

Politico ve iki Fransız gazeteciye konuşan Macron, Fransa liderliğindeki Avrupa'nın "üçüncü bir süper güç" haline gelmesi için "stratejik özerklik" teorisini gündeme getirdi

Macron, uluslararası arenada "ABD'nin peşinden gitmeyi" bırakmaları gerektiğini ima etti.

ABD karşıtı mesajı: Bizim olmayan krizlere yakalanıyoruz

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük riski, "kendine ait olmayan ve stratejik özerkliğini inşa etmesini engelleyen krizlere yakalanması" olarak tarif eden Macron, şöyle dedi:

Sadece Amerika'nın takipçileri olduğumuza inanıyoruz. Avrupalıların cevaplaması gereken soru: Tayvan'da bir krizi hızlandırmak bizim çıkarımıza mı? Hayır.



Daha da kötüsü, biz Avrupalıların bu konunun takipçisi olmamız ve işareti ABD gündeminden ve Çin'in aşırı tepkisinden almamız gerektiğini düşünmek olurdu.

"Ukrayna'daki krizi çözemedik, Tayvan'ı nasıl çözelim"

Avrupa'nın Ukrayna krizini çözemediğini dile getiren Macron, dolayısıyla bu rolü Tayvan'da da üstlenemeyeceklerini ifade etti:

Avrupalılar Ukrayna'daki krizi çözemezler. Tayvan hakkında nasıl güvenilir bir şekilde 'dikkat et, yanlış bir şey yaparsan orada olacağız' diyebiliriz? Gerginliği gerçekten artırmak istiyorsanız, bunu yapmanın yolu budur.

"ABD'ye bağımlılığımız arttı, savunma sanayiini geliştirmeliyiz"

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca silah ve enerjide ABD'ye bağımlılığı artırdıklarını ve derhal Avrupa savunma sanayilerini geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, Avrupa'nın "ABD dolarının sınır ötesi olmasına" olan bağımlılığını azaltması gerektiğini de ifade etti ve ekledi:

"Yoksa köle oluruz"