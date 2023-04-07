Şi Cinping, Emmanuel Macron ve Leyen'in toplantısına masa damga vurdu Çinli liderin Avrupalı misafirlerine yönelik tavrı, akıllara Putin'in masa uygulamasını getirdi.

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Avrupa'dan Çin'e üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ağırlandı.

Toplantıya damga vuran masa

Macron, Leyen ve Şi, üçlü toplantı düzenledi. Toplantının yapıldığı yuvarlak masa gündem oldu.

Üç isim arasındaki mesafe göze çarptı. Ortaya çıkan tablo, akıllara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu getirdi.

Akıllara Putin'in tavrını getirdi

Putin, Ukrayna ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Macron'un yanı sıra Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etmiş, görüşmeler uzun bir masanın etrafında yapılmıştı.

Avrupalı liderlerle 'mesafeli' görüşme

Söz konusu kareler, dünya gündeminde uzun süre konuşulmuş, Putin'in Avrupalı liderlere mesafeli olduğuna dair yorumlar yapılmıştı.

Benzer yorumlar, Çinli liderin Avrupalı misafirlerine tutumunun ardından da geldi.

Pekin'de üçlü toplantı

Leyen, toplantıda yaptığı konuşmada, Başkan Şi ile ortak toplantının, ekonomik ilişkilerdeki dengesizlikleri ele almak, Rusya'nın savaşı ve iklim değişimi gibi acil küresel meselelerde iş birliğini değerlendirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Macron ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes konusunda Çin'in önemli bir rol üstlenebileceğini dile getirdi ve "Bu konuda ilerleme kaydetmek için geldim." dedi.

Şi-Putin buluşmasındaki koltuk detayı

Çin Devlet Başkanı Şi, 21 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

İki isim, yan yana duran koltuklarda oturmuştu. Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmede kapsamlı ortaklığın geliştirilmesi, stratejik konular ve küresel iş birliğinin derinleştirilmesinin ele alınacağı bildirilmişti.