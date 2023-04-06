Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'de Şi Cinping'le görüştü Macron, Çinli mevkidaşıyla bir araya gelerek Ukrayna meselesini ele aldı. Fransız lider, "Çin'in barışın inşasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bunu görüşmeye geldim" dedi.

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurmak istiyor.

Macron, Ukrayna'da ateşkes önerisinde bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere bu ülkeye gitti.

Çin'deki zirvede gündem Ukrayna

Macron, önce Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya geldi. Li'ye Ukrayna ve dünya genelindeki büyük çatışmalar ile zor durumlar hakkında konuşmak istediğini söyleyen Macron, ortak bir çözüm paylaşılması ve ortak bir yol inşa edilmesi kabiliyetinin oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Fransa'nın 2025'te okyanusların korunmasına ilişkin küresel bir konferans organize edeceğini kaydeden Macron, Çin'in de bu girişimlerin bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.

Barış ve istikrar mesajı

Başbakan Li ise Devlet Başkanı Şi Cinping ve Macron arasında geniş bir fikir birliğine varılmasının muhtemel olduğunu belirtti:

Görüşme dünya barışı ve istikrarının sürdürülmesi için Çin, Fransa ve Avrupa'nın birbiriyle uyumlu girişimlerinin olumlu sinyallerini gönderecek.

Macron-Şi görüşmesi

Törenle karşılanan Macron, daha sonra Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi. France 24, Paris yönetiminin, Çin'i Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını desteklemekten caydırmaya çalıştığını yazdı.

Üç günlük resmi ziyaret için Asya ülkesinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Şi ile görüşmenin yapılacağı salona geçmeden önce el sıkıştı. Şi, misafirini kırmızı halıda karşıladı.

"Rusya aklını başına toplamalı"

Macron, Ukrayna'daki savaş karşısında "Rusya'nın aklını başına toplaması" konusunda Şi'ye güvendiğini söyledi.

Şi: Dünya tarihsel değişikliklerden geçiyor

Çin devlet medyası, Şi'nin ülkeler arasındaki ilişkilerin "olumlu ve istikrarlı" olduğunu söylediğini aktardı.

Devlet Başkanı Şi'nin "Bugün dünya derin tarihsel değişikliklerden geçiyor." dediği belirtildi.

Macron: Bunu görüşmeye geldim

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Macron, şunları aktardı: