Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Emeklilik reformunun yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini istiyorum Hükümete güvenmeye devam ettiğini belirten Macron, reformun gerekli olduğunun altını çizdi. Fransız lider, "Bundan mutlu değildim, yapmak istemezdim" ifadesini kullandı.

Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılma planı tepki çekmeye devam ediyor.

Tasarı, hükümete karşı gensorunun reddedilmesinin ardından kabul edildi ve son olarak Ulusal Meclis'ten onay aldı.

Emeklilik reformu beklentisi: Tarih verdi

Televizyonda yayınlanan söyleşisinde Macron, yakın zamanda kabul edilen emeklilik reformunun Anayasa Konseyi tarafından incelendikten sonra yıl sonuna kadar uygulanmasını umduğunu söyledi:

Ne kadar uzun süre beklersek, o (açık) o kadar kötüleşir. Bundan mutlu değilim ama reform gerekli. Yapmamayı tercih ederdim.

Protestolar artınca sessizliğini bozdu

France 24, emeklilik reformunun Macron'un popülaritesini zedelediğini yazdı. Fransız liderin, ülke genelinde protestoların arttığı bir dönemde gerilimi yatıştırmak üzere sessizliğini bozduğu kaydedildi.

"Hükümete güveniyorum"

Başbakan Elisabeth Borne'a güvenmeye devam ettiğini belirten Macron, "Bu hükümeti yönetme konusunda kendisine güvenim var." ifadesini kullandı.

Macron, "süper kâr" elde eden ve hisse geri alımları yapan büyük şirketlerin mevcut yeniden dağıtım sistemine daha fazla katılması gerektiğini belirtti, hükümetin "istisnai katkı" planını masaya yatırdığını anlattı.

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Tartışmalı süreç

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclis'ten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Ertesi gün, muhalefet, hükümete karşı 2 gensoru önergesini Meclis'e sunmuştu.

Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Meclis'te kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu.