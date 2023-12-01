Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Katar'a ziyaret Macron, başta Hamas'ın elindeki Fransız rehineler olmak üzere, esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere Doha'ya gidecek. Katar Emiri Al Sani'nin, Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Elysee Sarayı'ndan bir yetkiliye göre, Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'ndaki (COP28) temaslarının ardından, cumartesi günü Katar'a gidecek.

Macron'dan Katar'a ziyaret kararı

Macron'un, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Görüşmelerin, Hamas tarafından tutulan rehineler üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Macron ayrıca, Dubai'deki iklim zirvesi çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmelerde bulunacak.

Uluslararası koalisyon fikrine tepki

Fransız lider, geçen ay İsrail, işgal altındaki Batı Şeria, Mısır ve Ürdün'e ziyarette bulundu.

Macron'un "Hamas'ı yenmek için uluslararası koalisyon kurulması" fikri, bölgede tepkilere neden oldu.

"Katar'a baskı yapacak"

ABD merkezli Politico'nun aktardığına göre, Macron'un, Doha'da, Hamas tarafından tutulan daha fazla rehinenin kurtarılması için Katar'a "baskı" yapması bekleniyor.

Katar, Hamas liderleriyle arabuluculuk rolü oynuyor ve yakın zamanda altı günlük ateşkese aracılık etti.

Perşembe günü İsrail ve Hamas ateşkesi bir gün daha uzatma konusunda anlaşmıştı.

Hamas'ın elindeki Fransız rehineler

Bu hafta başında serbest bırakılan üç Fransız gencin ardından beş Fransız vatandaşının Hamas'ın elinde olduğu düşünülüyor.