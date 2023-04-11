Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa ve Tayvan mesajı tepkilere yol açtı Macron'un Çin temasları sonrası verdiği mesajlara ilişkin, "Avrupa için dış politika felaketi. Kendini izole ediyor" denildi.

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Çin'de mevkidaşı Şi Cinping ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarının ardından çarpıcı mesajlar verdi.

Macron, Avrupa'nın karşılaştığı en büyük riskin, kendine ait olmayan krizlere yakalanmak olduğunu söyledi.

Macron'un mesajı konuşuluyor

Fransız lider, "Sadece Amerika'nın takipçileri olduğumuza inanıyoruz. Avrupalıların cevaplaması gereken soru: Tayvan'da bir krizi hızlandırmak bizim çıkarımıza mı? Hayır." dedi.

Tepki çekti: Çin'le uyumlu hale geldi

Avrupa'nın hem Washington'dan hem de Pekin'den bağımsız bir "üçüncü kutup" haline gelmesi gerektiğini de söyleyen Macron'un ifadeleri, uluslararası çevrelerden tepki gördü.

Macron'un konumu, bu açıklamaları sonrası Tayvan'a yönelik tehdit oluşturan "Çin'le uyumlu olmakla" eleştirildi.

"Avrupa için dış politika felaketi"

Alman Federal Meclisi'nden milletvekili Norbert Roettgen, Macron'un "Çin gezisini Şi için bir PR darbesine ve Avrupa için bir dış politika felaketine dönüştürmeyi başardığını" söyledi.

Roettgen, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Avrupa'da giderek kendini izole ettiği" de belirtildi.

"Şi'den başkası kazanmadı"

Financial Times'ın haberine göre, iki üst düzey AB diplomatı, Macron'un ifadelerinin hem Avrupa'nın hem de Ukrayna'nın ABD ile olan ilişkilerine zarar vereceğini ve AB'nin Pekin'e karşı ortak tavır geliştirmesini zorlaştıracağını söyledi.

Diplomatlardan biri, "Bu kimsenin kazancı değil. Şi hariç." ifadesini kullandı.

Yanlış anlaşıldı: ABD müttefikimiz

ABD'deki Fransız Büyükelçiliği Sözcüsü Pascal Confavreux, Macron'un açıklamasının farklı yorumlandığını belirterek, "ABD, değerlerimizi paylaştığımız müttefikimizdir." diye konuştu.