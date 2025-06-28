Fransa Dışişleri Bakanı, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Fransa Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama geldi...

Açıklamada Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, dün başkent Paris'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'i ağırladığı bildirildi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Barrot ve Yerapetritis, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu ve ekonomik işbirliğinin üst düzeyde seyrettiğini belirtti.

Ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığın ve sivil güvenlik alanındaki işbirliğinin nasıl uygulandığı görüşen iki bakan, göç ve savunma konusunda Avrupa'da güçlendirilmiş bir işbirliği üzerinde çalışmanın önemini vurguladı.

İkili, Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret politikasının, karşılıklı yarara dayalı ortaklıkların geliştirilmesini sağlaması gerektiğini ve AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasındaki tarımla ilgili kısmın iyileştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.

İRAN-İSRAİL ARASINDA VARILAN ATEŞKESE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ukrayna'ya desteğin önemi vurgulan Barrot ve Yerapetritis, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesten duydukları memnuniyeti ve tarafların ateşkes koşullarına uyması çağrısında bulundu.

İkili, Suriye'deki geçiş sürecini ele alarak, tüm Suriye halkının korunması ve terörle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakanlar, Gazze ve Libya'daki son gelişmeleri de görüştü.